Come vivono i giovani imprenditori, il lockdown? ne abbiamo parlato con Leonardo Collacchioni, titolare della Palestra Gi Point di San Giustino

“Credo sia importante andare oltre quello che ci viene comunicato dai media tradizionali e dai social. E’ fondamentale, sfruttare questo periodo, per ritrovare se stessi, per centrarsi. L’emergenza, la pandemia che stiamo vivendo, è un messaggio chiaro, la natura si sta ribellando contro il nostro stile di vita, dobbiamo tornare ad essere più sostanza e meno apparenza. Da giovane imprenditore, titolare di una palestra, cerco di pensare positivo, inutile chiedersi quello che verrà dopo, non lo sappiamo, serve solo a caricarci di ulteriore ansia, questo non aiuta ad affrontare questo momento così difficile detto questo, noi siamo pronti, quando riapriremo lo faremo con tutte le precauzioni del caso, garantendo totale sicurezza ai nostri clienti”

