Ufficiale, la stagione 19/20 della pallavolo San Giustino si ferma: il saluto del presidente Bigi ad atleti, staff e collaboratori

È ufficiale. La Federazione Italiana Pallavolo ha decretato la conclusione definitiva di tutti i campionati pallavolistici di ogni serie e categoria, dopo un’attenta analisi della situazione che sta invadendo la nostra nazione e l’intero pianeta, dove perdura la pandemia da COVID-19.

La FIPAV inoltre ha stabilito che non saranno assegnati scudetti, né promozioni né retrocessioni per tutti i campionati nazionali, regionali e territoriali. Per quanto riguarda poi il settore giovanile, la Federazione Italiana Pallavolo ha stabilito che, la prossima stagione, l’attività si svolgerà con categorie di annate dispari: Under 13, Under 15, Under 17, Under 19 Maschili e Femminili, per permettere agli atleti coinvolti quest’anno di proseguire il lavoro. La Federazione, con questo provvedimento, intende proseguire il percorso intrapreso nei mesi passati, volgendo l’attenzione alla sicurezza, alla tutela e alla salute di tutti i suoi tesserati.

Poco dopo l’uscita del suddetto Comunicato il presidente di Ermgroup San Giustino, Claudio Bigi, ha salutato con un toccante discorso tutti coloro che hanno fatto parte di questa grande famiglia, dagli atleti, ai tecnici ai dirigenti e a tutti i collaboratori, sottolineando che “anche se di recente istituzione la società ha basato la propria attività sul valore del rapporto umano, dando veramente molta più importanza alle persone che ai numeri”. Guardando al futuro ha proseguito: “Il mio impegno e di tutti i miei collaboratori sarà quello di poter costruire nel nostro Paese, nel nostro splendido Palasport, un qualcosa di importante e di nuovo, cercando di ripartire da questo terribile marzo appena trascorso. In questo momento di estrema difficoltà ed isolamento in cui versa il mondo intero, voglio esprimere la mia vicinanza a tutti quanti voi, con la speranza che tutto si risolva al più presto”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati