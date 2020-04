PD Sansepolcro: “grazie ai tanti volontari che hanno contribuito alla distribuzione delle mascherine in Toscana”

La Regione Toscana si è dimostrata sensibile ai problemi delle persone e delle famiglie che hanno difficoltà nel reperire le mascherine di protezione. Con un ingente sforzo ha acquistato, in tempi da record, 10.000.000 di questi dispositivi per tutti i cittadini toscani. Altre 10.000.000 di mascherine sono state ordinate dalla Regione e arriveranno presto. In questi giorni si sta ultimando la distribuzione in tutti i Comuni toscani con l’aiuto di tanti volontari. Vogliamo ringraziare tutte le amministrazioni comunali e il volontariato, risorsa viva per il territorio, che non fa mai mancare il proprio sostegno e i tanti che si sono prestati per portare le mascherine di casa in casa. Un bellissimo gesto che illumina questa Pasqua di speranza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati