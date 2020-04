In visita all’ospedale e al Centro di distribuzione alimentare per gli auguri di Pasqua

Un augurio di serena Pasqua al personale dell’ospedale e a quello del volontariato per ciò che hanno sempre fatto e che, ora specialmente, stanno facendo per la comunità biturgense.

Breve cerimonia questa mattina all’esterno del presidio, alla presenza del sindaco di Sansepolcro Mauro Cornioli, del presidente della Provincia Silvia Chiassai, del direttore di stabilimento Nilo Venturini, delle associazioni di volontariato e delle Pro Loco. Nell’occasione la Chiassai ha donato 100 mascherine FFP3 al personale dell’ospedale.

Dopo i saluti e i discorsi di rito, la visita è continuata al Centro di Distribuzione Alimentare, l’edificio in cui vengono confezionati e distribuiti i pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà.

“Anche in quella occasione, le parole di elogio per i volontari non sono mancate – commenta il Sindaco – Ringrazio tutti coloro che erano presenti questa mattina per dare un messaggio di augurio e vicinanza a chi ogni giorno si impegna per il bene altrui. Grazie anche alla presidente Chiassai per le mascherine donate, più importanti che mai”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati