Emergenza coronavirus: Bacchetta “1 positivo, 3 guariti. Distribuzione mascherine in tutte le farmacie”

“Aggiorniamo la situazione con dati incoraggianti anche se provvisori: un solo positivo e tre guariti, complessivamente 15. I segni di miglioramento ci sono ma non sono certezze e il virus ha sviluppi imprevedibili. Non possiamo abbassare la guardia né dire che la battaglia è vinta. Le indicazioni positive non sono ancora sufficienti. I ricoverati sono 31, 7 in terapia intensiva.

Mascherine. Abbiamo esteso l’uso di protezioni per il naso e la bocca in luoghi pubblici e aperti al pubblico ma ciò non significa solo mascherine ma anche altre soluzioni come sciarpe, fazzoletti o foulard, atte all’uso di coprire le vie aree, principali vie di diffusione del contagio. Le mascherine non sono state distribuite a tutte perché la Regione Umbria non ha disposto la distribuzone gratuita ma ci stiamo attrezzando per dare risposte. Mi dispiace di alcune dichiarazioni anche molto maleducate – mi dicono – e dettate da una profonda disinformazione. MI dispiace perché tutti dobbiamo essere preparati anche dal punto di vista delle conoscenze per non essere fuorvianti. Le mascherine in nostra disposizione saranno distribuite da tutte le farmacie e non solo dalle tre comunale in modo che l’operazione sia più capillare ma anche più diluita. Ringraziamo la Gherardi e DKS che ce ne doneranno un quantitativo, il Rotary e l’AC Castello per donazioni all’ospedale.

Regole. Mi segnalano che ci sono parrucchieri ed estetisti in attività a domicilio. Ricordo che sono vietate. Non è uno stato di polizia, non costringiamo le forze dell’ordine ad inseguire le persone. E’ invece concessa la consegna di pasti a casa da parte di operatori. Domenica di Pasqua e Lunedì i supermercati saranno chiusi per dare una pausa a chi lavora in questi settori.

Concerto di Pasqua. “Domenica di Pasqua alle 17.00 ci sarà un concerto di 200 musicisti, organizzato dal maestro Fabio Battistelli, con il comune e Sogepu per rendere meno triste quel giorno. Naturalmente tutti rimarranno a casa ma la musica verrà irradiata in ogni punto di comune. Voglio ringraziare due tecnici del comune Aldo Fegatelli e Lucio Baldacci e Sergio Coltrioli che stanno curando la parte operativa del concerto, previsto alle 17.00 e irradiato da campanili, amplificatori e social in capoluogo e frazioni”.

