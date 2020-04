Covid 19: consegnate dal cav Ciarabelli per conto della Banca di Anghiari e Stia, 500 mascherine FFP2, all’ospedale di Città di Castello

Questa mattina presso l’ospedale di Città di Castello si e’ svolta una breve ma sentita cerimonia di consegna ai sanitari di 500 mascherine FFP2 dalla Banca di Anghiari e Stia da parte del cav Lucio Ciarabelli, rappresentante del Cda della banca e responsabile per la zona di Città’ di Castello. Erano presenti per il nosocomio tifernate, il Dottor, Giuseppe Vallesi Direttore PO Alto Tevere F. F., il Dottor, Gilberto Baracchini Coordinatore Infermieristico Direzione PO Alto Tevere e la Dott.ssa Lucia Puletti Assistente Sanitaria Direzione PO Alto Tevere che hanno ringraziato attraverso il cavalier Ciarabelli i vertici della banca. “Una testimonianza concreta di gratitudine e solidarietà a tutto il personale sanitario che da settimane e’ in prima linea per tutelare la salute dei cittadini. Grazie per quello che fate”, ha precisato il cavalier Lucio Ciarabelli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati