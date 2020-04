Anche il resoconto di oggi non prevede nuovi contagiati a Sansepolcro. Questa notizia non deve essere motivo per abbassare la soglia dell’attenzione. Ci aspettano le festività della Pasqua, ma dobbiamo trascorrerle in casa, mi raccomando. Più siamo ligi a questa regola, prima potremo riprendere la nostra vita di sempre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati