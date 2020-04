Anniversario 168 anni dalla fondazione Polizia di Stato – Bacchetta e Secondi. “Gratitudine e collaborazione da parte del comune”

Piena disponibilità a proseguire a livello istituzionale nel rapporto di grande collaborazione che, da sempre, ha caratterizzato il comune e le forze dell’ordine presenti sul territorio riconfermando apprezzamento e gratitudine per il prezioso lavoro che la Polizia di Stato ogni giorno svolge a tutela della sicurezza dei cittadini e della collettività”. E’ quanto dichiarato dal sindaco, Luciano Bacchetta e vice-sindaco, Luca Secondi, in occasione dei 168 anni dalla fondazione della Polizia di Stato che si celebra oggi anche nella nostra regione. Bacchetta e Secondi rivolgono il più sentito pensiero di gratitudine al Questore, Antonio Sbordone, al Commissario Capo, Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza, Adriano Politano e a tutto il personale del presidio tifernate e ribadiscono che il comune “continuerà per quanto di propria competenza, in materia di sicurezza e gestione del territorio, a fare la sua parte sempre per il bene dei cittadini in si-nergia e collaborazione con la Polizia di Stato e tutte le forze dell’ordine presenti nel territorio”.

