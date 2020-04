RSA Umbertide. Precisazione di Umbertide Partecipa a seguito del comunicato della USL Umbria 1

“Constatiamo che le posizioni prese dalla varie forze politiche, in primis da Umbertide Partecipa, hanno sortito un primo risultato in quanto la USL Umbria 1 ha abbozzato una motivazione alla chiusura della RSA di Umbertide; meglio tardi che mai! Una motivazione che basandosi sul particolare momento di emergenza, seppur evidenziando molti limiti, si conclude con queste testuali parole: “ E’ comunque primario interesse della direzione aziendale ripristinare l’ assistenza in RSA con le stesse risorse e la stessa offerta, non appena sarà conclusa questa emergenza epidemiologica”. Pensiamo inoltre che, rispetto a questa nuova organizzazione che prevede lo spostamento dei pazienti a domicilio, coloro che per forza di cose verranno ricoverati in medicina quando l’assistenza domiciliare sarà impossibile, debbano aver accertata la condizione di non infetto perche’ avendo personale non dedicato si potrebbe rischiare una diffusione piu’ massiccia del virus.

Umbertide Partecipa continuerà a tenere alta la guardia sull’argomento e, così come aveva già proposto qualche giorno fa, chiede a tutte le forze politiche e sociali di unire le forze affinchè la RSA torni ad essere fruibile dagli umbertidesi così come lo è stata finora.”

