Patto Civico per San Giustino: compensi dei consiglieri donati a Croce Bianca Tifernate e Protezione Civile

I Consiglieri di Patto Civico per San Giustino devolvono i loro compensi in favore della Protezione Civile di San Giustino e della Croce Bianca in segno di riconoscenza nei confronti di due associazioni in piena attività di presidio, solidarietà, aiuto e sostegno da sempre ed in special modo durante l’emergenza che ha colpito, sia dal punto di vista fisico che dal punto di

vista economico, la nostra comunità.

Cogliamo l’occasione quindi, con questo gesto simbolico, per manifestare la nostra solidarietà a tutti coloro che soffrono; la nostra gratitudine alle due associazioni che operano in maniera fattiva e senza sosta, augurando a TUTTI una Santissima Pasqua di speranza

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati