Martedì 14 aprile intervento di derattizzazione e disinfestazione e antivirale

“Approfittando della maggiore disponibilità dei luoghi pubblici dovuta alle attuali restrizioni, diamo seguito a un intervento che prevede azioni di primaria importanza per la garanzia dell’igiene urbana e che in questo periodo dell’anno sono eseguite mensilmente in tutto il territorio comunale”. L’assessore all’Ambiente Massimo Massetti annuncia così che nella giornata di martedì 14 aprilela ditta Quark srl eseguirà operazioni di derattizzazione e di disinfestazione antilarvale contro la proliferazione delle zanzare. L’intervento riguarderà il centro storico e il resto del territorio comunale, come previsto dal contratto vigente tra l’ente e l’azienda.

