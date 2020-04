Emergenza covid-19 – un mazzo di fiori all’ingresso dei cimiteri chiusi per onorare e ricordare tutti i defunti – bacchetta e secondi: “un gesto simbolico per pasqua per condividere il ricordo dei nostri cari”

Un mazzo di fiori all’ingresso dei cimiteri comunali in onore e ricordo di tutti i defunti compresi coloro che sono scomparsi a causa del Coronavirus. La vigilia di Pasqua composizioni floreali verranno sistemate, quale gesto simbolico, all’interno dei cimiteri grazie alla collaborazione del servizio comunale, i custodi delle strutture e la Cooperativa il Poliedro. I cimiteri sono chiusi con ordinanza sindacale n. 105 del 16.03.2020 prorogata con la n.184 del 03.04.2020, le attività del Custode e dell’Ufficio Cimiteri (responsabile geometra Stefano Mori) sono rimaste operative per le funzioni amministrative nonché per quelle di custodia, vigilanza e controllo. Pertanto, se pure la manutenzione ordinaria nei 47 cimiteri comunali è sospesa, lo stato manutentivo dei cimiteri è monitorato al fine di scongiurare situazioni di pericolo e per la conservazione dei beni che rivestono, in molti casi, natura culturale. Gli uffici continuano ad avere i consueti orari di apertura, se pure a distanza con contatto telefonico o tramite posta elettronica. La particolare situazione data dall’emergenza sanita-ria, come disposto da circolare del Ministero della Salute nonché da linee di indirizzo della Regione, ha richiesto l’adozione di più stringenti procedure per la sepoltura dei defunti; per questo la struttura comunale con il supporto del Custode dei Cimiteri, ha ridotto i tempi ricevendo H24 le comunicazioni da parte delle agenzie di onoranze funebri in modo da processarle e permettere le pratiche funerarie in tempi più ristretti. L’emergenza ha indotto anche a variare alcune procedure amministrative prontamente affrontate dagli uffici Comunali coinvolti (Ufficio Stato Civile e Ufficio Cimiteri). L’Ufficio Cimiteri è in quotidiano contatto con il Custode delle struttire per ogni eventuale attività straordinaria che dovesse emergere dai controlli periodici e per quanto al raccordo con le Agenzie Funebri a cui va un particolare ringraziamento per la loro funzione e lo straordinario compito che sono chiamate a svolgere in questo particolare momento di Emergena Covid-19. “Con l’ormai prossima ricorrenza di Pasqua, l’Amministrazione Comunale – hanno precisato il sindaco, Luciano Bacchetta e il vice-sindaco, assessore ai lavori pubblici, Luca Secondi – intende confermare la propria vicinanza a tutti i defunti e alle famiglie, soprattutto in questo momento in cui i congiunti non hanno possibilità di accesso ai luoghi di sepoltura. Così, in stretta collaborazione con il Custode dei Cimiteri, il servizio comunale e la Cooperativa Poliedro, si andrà a porre una composizione floreale agli ingressi degli stessi. L’iniziativa, nasce dall’esigenza di voler testimoniare un messaggio di vicinanza nell’imminente periodo pasquale ,cosa che non è consentita fare a noi tutti nei confronti dei nostri defunti: un messaggio che l’amministrazione comunale riteneva doveroso e giusto, al di là delle proprie appartenenze religiose. Un gesto che testimonia come una comunità – concludono Bacchetta e Secondi – sta insieme anche e soprattutto attraverso azioni di questo tipo che provano a infondere messaggi positivi in un periodo in cui tutto è limitato e contratto.”

