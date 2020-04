Emergenza covid-19 – Intervento del presidente del consiglio comunale Francesca Mencagli sulla chiusura e limitazione apertura al pubblico uffici postali

“In riferimento alla presa di posizione della Lega, sulla carente fatti-vita’ nel gestire le problematiche sorte a seguito della chiusura degli uffici postali a causa del virus Covid-19, rispondo che nella figura di presidente del consiglio comunale di Città di Castello sto lavorando con tutti i mezzi a mia disposizione per affrontare, gestire e se pos-sibile risolvere i problemi e disservizi connessi alla situazione di e-mergenza. Nessuno può affermare il contrario se non ha conoscen-za di priorità e fattibilità delle varie tipologie di attività affrontate.” E’ quanto dichiarato oggi dal Presidente del Consiglio comunale, Francesca Mencagli. “Inoltre – precisa – rivestendo anche il ruolo di presidente della Pro-loco Lugnano, la mia operosità si è estesa anche nel sottoscrivere una iniziativa connessa a tale ruolo, aval-landola e licenziandola in comunione con le Pro-loco limitrofe. Spesso purtroppo, i risultati necessitano di tempo per essere con-fermati questo a causa di procedure troppo lunghe ed intoppi buro-cratici. Quindi parlare quando non si ha il dovere di operare è facile, ma il risultato è solo quello di cercare consensi politici tirando sabbia arida! Vorrei anche ribadire – conclude Mencagli – che in questo momento non servono personalismi, il presidente del consiglio, nella mia persona ha il dovere e l’obbligo di fare gioco di squadra e non di elevarsi a paladino della giustizia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati