Emanuela Arcaleni (Castello Cambia) “la sanità umbra ha risposto in modo esemplare all’emergenza”

“A volte, mi riferisco a quanto successo lo scorso anno nella sanità umbra, non tutto quello che si dice è reale. Se non riusciremo ad analizzare con calma e ponderatezza, fatti e circostanze, se continueremo ad ascoltare solo e soltanto, la politica fatta di slogan e proclami, il nostro paese non riuscirà a fare quel salto di qualità, che in tanti ci chiedono. L’esempio di queste settimane è la sanità umbra che ha risposto in modo esemplare all’emergenza covid 19. Quindi non tutto è da buttare”

