Consegna mascherine a domicilio, il Comune di San Giustino chiarisce

La Regione Toscana ha emanato un’ordinanza sull’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici e per questo ha fornito di un congruo numero di mascherine tutti i Comuni Toscani.

In Umbria non è così, quindi ad oggi non abbiamo ricevuto dalla nostra Regione alcuna mascherina.

Siamo stati fra i primi ad emettere l’ordinanza che obbliga l’utilizzo di sistemi di protezione all’interno degli esercizi commerciali e

grazie all’azienda Ingram da qualche giorno vengono distribuite, nei negozi aperti, delle mascherine sanificabili e quindi riutilizzabili.

Questo sistema di distribuzione non consente un controllo sul numero di pezzi presi, pertanto ci siamo organizzati per una più puntuale distribuzione che sarà fatta, casa per casa, e partirà domani 10 aprile dalla Frazione di Lama.

Compatibilmente con le disponibilità giornaliere, dovute ai tempi di produzione, la consegna proseguirà in tutto il resto del territorio.

