“Un’altra giornata e’ passata e a Sansepolcro non si registrano nuovi contagiati. Siamo in attesa degli esiti del Drive Thru.

Come vi abbiamo annunciato stamani, i tamponi alla Rsa San Lorenzo sono tutti negativi. Ne siamo felici.” Questa la breve, ma importante dichiarazione, rilasciata dal Sindaco Cornioli

