A Chiusi della Verna terminata la consegna delle mascherine, al via da oggi l’obbligo di indossarle. I ringraziamenti del sindaco.

Il comune di Chiusi della Verna ha ufficialmente completato la distribuzione delle mascherine fornite dalla Regione Toscana ai nuclei familiari del Capoluogo e di tutte le frazioni del territorio.

Dalle 17 di oggi diventa quindi efficace, nell’intero territorio di Chiusi della Verna, l’ordinanza regionale che prevede l’obbligo di indossare i dispositivi quando si è in presenza di più persone.

“Ringrazio la Regione Toscana per averci fornito in modo tempestivo oltre 4 mila mascherine, il Centro Intercomunale di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni per il lavoro di smistamento delle oltre 100 mila mascherine destinate al Casentino, i dipendenti comunali e i volontari che in soli due giorni mi hanno affiancato nel confezionamento e nella consegna porta a porta” ha dichiarato il sindaco Giampaolo Tellini.

