Tutti negativi i 40 tamponi eseguiti venerdì scorso nella Rsa di Anghiari.

Nella RSA Martini Santa Croce di Anghiari sono stati eseguiti venerdì scorso, in totale sicurezza, i tamponi nasofaringei e i prelievi del sangue per accertamenti Corona Virus Covid-19. I test hanno interessato gli ospiti e il personale della struttura per un totale di 40 soggetti, e con grande sollievo di tutti, in particolare dei familiari degli ospiti, sono risultati tutti negativi. Nella RSA sono state adottate fin dall’inizio tutte le misure di prevenzione e di messa in sicurezza sia della struttura che degli ospiti che degli operatori, in base ai protocolli e alle linee guida che Regione Toscana e Azienda USL Toscana Sud est hanno tempestivamente emanato.

“Un grande ringraziamento va all’Azienda Sanitaria e alla Regione Toscana che seguono con particolare attenzione la gestione delle RSA fornendo la necessaria assistenza per mettere in pratica tutte le misure necessarie al contenimento della diffusione del virus – ha dichiarato il sindaco Alessandro Polcri – un grazie va anche a tutti gli operatori della RSA in prima linea nella gestione dell’emergenza e alla direttrice Lidia Dini per la professionalità e l’attenzione che ogni giorno presta a favore degli ospiti della struttura”.

