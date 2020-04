Stagione teatrale, è possibile chiedere il rimborso per due spettacoli

Si tratta degli spettacoli “Donna non rieducabile” (9 marzo) e “Coast To Coast” (18 marzo). Potranno essere rimborsati tramite voucher, e non in forma monetaria, a chi ne faccia richiesta presentando domanda entro il 16 aprile.

La richiesta deve arrivare via pec a protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it o anche via email a giambagli.mariacristina@comune.sansepolcro.ar.it allegando obbligatoriamente l’abbonamento/biglietto con scansione leggibile fronte retro.

Il Comune invierà tutte le richieste a Fondazione Toscana Spettacolo, che entro 30 giorni emetterà voucher che potranno essere utilizzati entro un anno dall’emissione, unicamente per eventi organizzati da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e trasformati in regolari titoli di accesso dalle biglietterie.

Il voucher potrà essere valido per più acquisti, anche in momenti diversi, o potrà essere a parziale copertura di un evento a maggior prezzo d’ingresso. In ogni caso sarà spendibile solo verso l’organizzatore che lo ha emesso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati