La Rondine diventa canale YouTube

Oltre 150mila visualizzazioni, 10mila giornaliere, 35mila persone che interagiscono con i post pubblicati. La Cooperativa La Rondine sbarca su “YouTube” e fa “boom” di contatti. La Cooperativa La Rondine di Città di Castello, a 32 anni suonati e appena compiuti – lo scorso 31 marzo – vola verso YouTube aprendo il proprio canale, che sarà visibile ad un mese esatto di distanza dall’inizio dell’avventura Facebook #IOGIOCOLOSTESSO. A inizio marzo infatti, a causa dell’epidemia COVID19 la Cooperativa si era vista sospendere numerosi servizi alla persona, soprattutto educativi, per motivi di salute pubblica, come accaduto a moltissime altre realtà lavorative. Chi lavora nel sociale però è abituato a gestire il cambiamento, a creare nuovi modi di interagire e a vedere nuove chiavi di lettura in tutte le situazioni. E così anche stavolta gli educatori della Cooperativa La Rondine si sono reinventati, cominciando a produrre video – canzoni, tutorial, laboratori, giochi – che quotidianamente vengono pubblicati sulla pagina Facebook. E proprio qui è accaduto l’inaspettato: in un mese i video pubblicati hanno ricevuto 150.000 visualizzazioni, 35.000 persone hanno interagito con i post pubblicati e la pagina riceve in media 10.000 visualizzazioni al giorno. “Un risultato – dice il presidente Luciano Veschi – che è merito di un impegno quotidiano e dell’entusiasmo per una professione nella quale continuiamo a credere profondamente, anche se la pandemia ci mette a dura prova”. E’ proprio il caso di dirlo, è un successo virale!

