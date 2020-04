Esce dalla carreggiata con il furgone, autista estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco

Un incidente stradale, questa mattina in località Petrelle di Trestina, ha visto coinvolto un furgone, uscito di strada per cause ancora in corso di accertamento. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Città di Castello, per estrarre l’uomo dalle lamiere del mezzo. L’autista, che ha riportato diverse ferite, è stato trasportato dal 118 all’ospedale di Città di Castello. Sul posto, per i rilievi del caso, anche una pattuglia dei Carabinieri

