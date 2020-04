Covid 19: Cornioli “zero casi anche oggi. Siamo in attesa dei tamponi effettuati nei giorni scorsi in modalità Drive Thru”

Oggi non abbiamo nuovi positivi nel territorio comunale. Siamo in attesa degli esiti dei tamponi effettuati nei giorni scorsi in modalità Drive Thru. La situazione comunque e’ stabile e da oggi tutte le famiglie hanno le mascherine donate dalla Regione.

Grazie ancora ai nostri volontari per la consegna in tutto il Comune. Mi raccomando di continuare a seguire le regole igieniche, in particolare come prevede l’ordinanza, di indossare mascherine nei luoghi chiusi; mantenere la distanza sociale in quelli aperti (1,8 metri) e, se ciò non fosse possibile, indossare la mascherina anche all’esterno

