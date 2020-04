Tonino Giunti (Forza Italia) “emergenza covid 19 serva per tornare a pensare anche italiano”

“Sono momenti difficile, che non dimenticheremo facilmente, forse servirà pensare in modo diverso sopratutto se si parla di globalizzazione. Sarà importante valorizzare le nostre eccellenze, anche territoriali detto questo, con la globalizzazione dovremo convivere, molte delle nostre aziende hanno contatti con l’estero, l’export è una risorsa fondamentale, non si può negare, quello che si può fare però è avere un approccio meno impulsivo con le grandi aziende di commercio online, si torni a comperare italiano, questo ci sarà da aiuto, nel momento in cui potremo tornare a lavorare”

