Monte Santa Maria Tiberina: Supporto psicologico, al via il progetto “Distanti sì. Soli no!”. Prosegue la distribuzione gratuita di mascherine alla popolazione

È attivo da oggi a Santa Maria Tiberina il progetto promosso dall’associazione BECOME UMBRIA APS: “DISTANTI SI. SOLI NO!”, approvato dalla Giunta comunale la settimana scorsa, con lo scopo di offrire un servizio di supporto alla cittadinanza per far fronte alle problematiche psicologiche ed emotive legate a tutti gli aspetti dell’emergenza che stiamo vivendo, attraverso un’azione informativa, divulgativa, educativa ma anche diretta a fornire consigli e strategie pratiche per affrontare il vissuto quotidiano durante questo periodo. Prosegue intanto la consegna gratuita delle mascherine, iniziata la settimana scorsa, presso la popolazione residente nel comune Montesco dove a oggi non risultano casi positivi né isolamenti precauzionali. Il primo cittadino, Letizia Michelini, ha più volte rivolto un sentito ringraziamento a tutte le associazioni che hanno mostrato la propria solidarietà in varie forme durante questo periodo di emergenza, e a tutti i cittadini che stanno seguendo le prescrizioni impartite dal governo con alto senso di responsabilità. Infatti a oggi nonostante i numerosi controlli posti in essere giornalmente dalla polizia municipale e dalle forze dell’ordine, non sono stati elevati verbali il messaggio da parte dell’amministrazione rimane sempre lo stesso: “Mai abbassare la guardia e restare concentrati e attenti rispetto ad ogni azione quotidiana che poniamo in essere, in particolare quando per motivi di necessità ci dobbiamo spostare da casa”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati