La Marco Agabitini Studio ha deciso di “fare squadra” con le aziende alimentari italiane, metterà a disposizione gratuitamente il proprio portale e-commerce

UNITISIVINCE, è questo lo slogan dell’agenzia di marketing specializzata nella consulenza del Food Made in Italy, che ha deciso di sostenere tutte quelle aziende del settore alimentare italiano che, a causa della pandemia in corso, si sono ritrovate, di punto in bianco, completamente bloccate nella propria attività commerciale ed hanno avuto una improvvisa battuta di arresto dei tradizionali canali di vendita

Il progetto

L’idea, nata da un’intuizione del fondatore dell’agenzia, è quella di mettere a disposizione in maniera completamente gratuita, la propria piattaforma e-commerce http://www.italianfoodirect.com: Marco Agabitini in queste settimane ha mantenuto sempre vivo il contatto con le realtà aziendali che segue da anni, ed ha capito che fino a quando perdureranno le restrizioni e soprattutto, fino a quando non ripartiranno i canonici canali di vendita, una grande fetta del comparto alimentare è completamente tagliata fuori da qualsiasi possibilità di vendita. Molte aziende del Food Made in Italy, fino ad oggi non avevano mai avuto la necessità o l’idea, di creare un proprio spazio sul web per vendere online i propri prodotti e si ritrovano completamente fuori da quelli che oggi sono i principali canali di vendita: e-commerce e marketplace. Questo cambiamento epocale che sta rivoluzionando le nostre abitudini alimentari e che inevitabilmente condizionerà anche le nostre scelte di acquisto, ad oggi ancora non si è manifestato in tutta la sua interezza e lascia gli imprenditori in un limbo emotivo e decisionale mai affrontato prima

L’emergenza sanitaria in corso ha paradossalmente anche degli aspetti positivi: per la prima volta ad ognuno di noi viene data concretamente la possibilità di reinterpretare le priorità e dare una direttiva nuova, più umana e autentica al proprio percorso di vita. È per questo che Marco Agabitini ha capito che solo tramite la cooperazione e la solidarietà umana e professionale, sarà possibile ridare vita a tutte quelle attività che a causa della pandemia hanno subito un duro colpo di arresto e rischiano di vedere compromesso tutto un percorso di vita e di sacrifici professionali.

In questa situazione di emergenza, dove tutto sembra essere cambiato e dove son rimaste ben poche certezze agli imprenditori, è necessario combattere per difendere tutte tutto quello che è stato costruito per portare avanti la cultura e la qualità del Food Made in Italy.

L’agenzia Marco Agabitini Studio ha deciso di “fare squadra” e si è messa al servizio delle aziende alimentari italiane: in questo momento di blocco totale, perché tutti sono giustamente fermi presso le proprie abitazioni, sarà possibile per ogni piccolo e grande imprenditore, avere un proprio account gratuito sulla piattaforma e-commerce http://www.italianfoodirect.com, dove potrà inserire i propri prodotti, venderli online, avere un contatto diretto con la clientela ed incassare il 100% delle vendite senza dover riconoscere alcuna percentuale o provvigione al portale. La visibilità per ogni imprenditore non si limiterà al sito e-commerce, ma sarà anche affiancata ad una mirata comunicazione sui social network di ItalianFooDirect

Il sito è semplice e intuitivo anche per l’acquirente meno esperto che decidesse per la prima volta di acquistare in internet.

Per avere più informazioni sul progetto di Marco Agabitini potete scrivere una email a: info@marcoagabitini.com

