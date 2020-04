Emergenza epidemiologica Covid-19, obbligo di protezione naso-bocca per gli utenti che accedono a negozi e uffici aperti al pubblico

Nella giornata odierna, considerato che nei prossimi giorni si prevede un aumento di afflusso presso i negozi di generi alimentari in occasione delle festività pasquali e dell’assegnazione ai nuclei familiari in stato di bisogno da parte del Comune di buoni spesa per l’ acquisto di generi alimentari o di prodotti di prima necessità, il sindaco Luca Carizia ha firmato un’ordinanza con ulteriori misure per il contenimento del contagio da virus Covid-19.L’ordinanza stabilisce che l’acceso ai negozi e agli uffici, sia pubblici che privati, aperti al pubblico presenti nell’intero territorio comunale è consentito esclusivamente agli utenti dotati di protezione per bocca e naso, nel rispetto della distanza individuale di sicurezza tra le persone di almeno un metro. I trasgressori saranno puniti a termini di legge.

