Covid-19: da domani buoni spesa in distribuzione, ma c’è tempo fino al 16 aprile

Emergenza Coronavirus. Comincerà domani, mercoled8 aprlle 2020, la distribuzione dei Buoni Spesa del Comune di Città di Castello sulla base dei fondi, 235mila euro, stanziati dal Governo, per aiutare con una misura una tantum ed eccezionali le famiglie colpite dalla crisi e che a causa dell’emergenza hanno avuto una pesante decurtazione del proprio reddito. Lo annuncia l’assessore ai Servizi sociali e alla Protezione civile Luciana Bassini, sottolineando come “La missione era riuscire a consegnare i buoni prima delle Festività pasquali per permettere che le famaglie in difficoltà avessero questo aiuto subito. Grazie ad una mobilitazione collettiva e davvero oltre i doveri d’uffici in pochi giorni Comune e associazioni di volontariato sono riusciti a mettere in piedi la procedura, analizzare le domande pervenute e in tempo reale distribuire i voucher con cui i tifernati potranno recarsi nei negozi e nei supermercati per acquistare alimentari e prodotti di prima necessit. In particolare voglio citare i Servizi Informatici e Telematici, i Servizi Sociali, il Coc, la squadra di 12 persone che si alternano al numero unico 075 9002686, dalle 8 di mattina alle otto della sera, per dare consulenza ai cittadini ed aiutarli nella compilazione del modulo”. “I numeri sono importanti – dichiara la Bassini – da venerdì sono arrivate circa 430 domande, con circa 300 contatti telefonici giornalieri. Domani inizieremo con la distribuzione di 100 buoni. I cittadini interessati non devono fare niente perché verranno contattati per email o per telefono e verranno loro comunicate tutte le informazioni per il ritiro, organizzato dal Coc con l’aiuto delle associazioni di Protezione civile. Le domande possono essere presentate fino al 16 aprile, c’è ancora tutto il tempo per compilarla e per segnalare questa opportunità a qualcuno che ha bisogno ma che non sa del contributo.Mi appello ai miei concittadini perché questo passa parola di solidarietà possa raggiungere tutti. Ricordo che la domanda si compila esclusivamente accedendo a questo link https://cdcnet.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=COVID19_001, presente nel sito del comune di Città di Castello, www.cittadicastello.gov.it, Home Page Info Covid 19 Buoni spesa”.Che cosa sono i Buoni Spesa. L’intervento non rappresenta in alcuna forma un ammortizzatore sociale ma cerca di sopperire alla mancanza di beni di prima necessità laddove si manifesti per aiutare persone e famiglie in condizione di assoluto o momentaneo disagio socio-economico, impossibilitati a soddisfare le primarie esigenze di vita, anche a seguito delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso. L’ammontare dei buoni spesa a seconda della composizione del nucleo familiare può variare da 150,00 euro a 500,00 con un incremento massimo di 50 euro, su valutazione dei Servizi sociali, qualora ci siano neonati o situazioni di disabilità. Saranno utilizzabili unicamente per l’acquisto di generi di prima necessità, alimentari, per l’igiene personale o della casa, e spendibili presso gli esercizi commerciali, aderenti all’avviso pubblicato nel sito istituzionale, che potranno praticare ulteriori sconti. Le condizioni essenziali sono, oltre allo stato di necessità, non percepire attualmente redditi da lavoro oppure di percepirli in misura notevolmente ridotta a causa dell’emergenza sanitaria in corso; non avere giacenza bancaria/postale alla data del 29.03.2020 superiore a 10.000 euro. Avranno priorità ad accedere al beneficio i nuclei familiari più esposti e quelli che si trovano in uno stato di bisogno accertato dai servizi sociali comunali, privi di reddito a causa dell’emergenza, in attesa di cassaintegrazione, monoreddito. L’istanza può essere presentata una sola volta per nucleo familiare. Per coloro che non hanno a disposizione computer, tablet o smartphone, e in caso di impossibilità di collegamento on-line la domanda può essere compilata telefonicamente attraverso chiamata registrata al numero unico 075/9002686, solo ed esclusivamente per coloro che siano impossibilitati a compilare l’autocertificazione digitalmente. Le modalità di consegna dei voucher saranno comunicate a ogni singolo richiedente via sms o telefonicamente a seguito dell’avvenuta ammissione al beneficio. Per Info: 075/9002686.

