Scuola – “Debate online”, il dibattito online una avanguardia educativa L’IIS Giordano Bruno aderisce a questa metodologia didattica

L’IIS Giordano Bruno ha aderito ad una rete nazionale di scuole che praticano il “Debate online”, una metodologia didattica che consiste in un confronto nel quale due squadre (composte ciascuna di due o tre studenti) sostengono e controbattono un’affermazione o un argomento dato dall’insegnante, ponendosi in un campo (pro) o nell’altro (contro). “IN questo tempo particolare, dove la “normale” attività didattica ha subito un

improvviso stravolgimento ed imposto adattamenti ai quali tutta la comunità scolastica ha

saputo rispondere prontamente, vogliamo continuare a credere che gli ostacoli che

abbiamo sul nostro cammino, da cui derivano inevitabili difficoltà, possano costituire una

magnifica occasione per far emergere le migliori energie che ognuno di noi possiede.

In tal senso la squadra di Debate del nostro Istituto di Istruzione Superiore di Umbertide Leonardo da Vinci e la squadra del Giordano Bruno si sfideranno mercoledì 8 aprile alle 11,30 ,

di Perugia, sulla seguente mozione: “Le lezioni virtuali dovrebbero esserci tutto l‘anno”. La squadra del Giordano Bruno dovrà sostenere con argomentazioni, ragionamenti ed evidence la posizione favorevole alla mozione mentre la squadra del Leonardo da Vincidovrà sostenere la posizione contraria alla mozione. A coordinare i dibattiti sarà il gruppo Debate dei docenti dei due gruppi.

Chiunque fosse interessato a seguire il dibattito potrà accedervi tramite il link al Debate

alla pagina https://futurelabdavinci.it/debate-online/.

