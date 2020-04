Nessun nuovo caso di positività al Covid-19 e un guarito nel Comune di Umbertide“

Questa sera – afferma il sindaco Luca Carizia – il Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 ci ha comunicato buone notizie: un soggetto residente nel Comune di Umbertide in isolamento domiciliare è guarito e non ci sono nuovi casi di positività nel nostro territorio comunale. Allo stato attuale i soggetti positivi nel nostro Comune sono 22: quattro ricoverati in strutture ospedaliere presenti in Umbria e diciotto in isolamento domiciliare, di cui due domiciliati in altri comuni”.

