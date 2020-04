Montone – Nasce “Un libro al giorno…toglie la noia di torno!”

“Un libro al giorno…toglie la noia di torno!”. E’ la nuova proposta delle lettrici volontarie della Biblioteca Comunale di Montone, dedicata ai più piccoli.

L’iniziativa, promossa dal Comune, prevede fino a sabato 11 aprile, tutti i giorni, un video con la lettura di una storia per bambini.

Un ‘contenitore’ fatto di letture ad alta voce per alleggerire il distacco da compagni e insegnanti, ma soprattutto per fare compagnia alle persone, strappare un sorriso e alleggerire, per quanto possibile, questi giorni pieni di dubbi e preoccupazioni per l’emergenza coronavirus.

“Un video al giorno – spiega Ilaria Rinaldi, capofila di “Quelle della Biblioteca” – dove vengono proposti alcuni albi per bambini tra i più famosi, un modo per rimanere in contatto con i tanti piccoli lettori, che ci seguono con entusiasmo durante le nostre iniziative. Sicuramente una buona proposta per spezzare le lunghe giornate durante questo difficile periodo. La scelta delle letture è stata fatta cercando di accontentare un pubblico eterogeneo, dai più piccoli fino ai bambini più grandi, anche se i libri non hanno età. Vi aspettiamo nella pagina Facebook del Comune di Montone con l’augurio che presto avremo la possibilità di sfogliare insieme i nostri amati libri

