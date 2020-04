Bori e Bettarelli (PD) ” servono nuove regole per test Covid 19″

La riduzione del numero di tamponi

prelevati e la mancata introduzione dei test sierologici di affiancamento ci

preoccupa e va in direzione contraria a quanto promesso, serve una

regolamentazione chiara e una presa in carico delle criticità emerse fino a

questo momento”. Lo dichiarano i consiglieri Tommaso Bori e Michele

Bettarelli (Partito democratico) che, “animati dal consueto spirito

costruttivo e propositivo, in attesa di avere riscontri sul tavolo di

confronto con la Giunta regionale proposto da settimane”, intendono

“essere utili alla nostra comunità sottolineando, ancora una volta, che

sul tema delle diagnosi non si sta facendo abbastanza”.

Per i due esponenti regionali del Pd “è impensabile immaginare un doppio

canale di accesso alla diagnosi del Covid, uno pubblico e uno privato: ciò

alimenterebbe un’evidente disparità di trattamento tra chi può

permettersi di affrontare questa spesa e chi no, tradendo la missione

universalistica che spetta alla funzione pubblica di prevenzione e diagnosi,

così come l’emergenza ci imporrebbe. Serve, come già detto, ricondurre

all’interno del governo pubblico della sanità sia la laboratoristica che

la diagnostica del comparto privato, già attrezzata per effettuare i test

Covid, così come ci lascia perplessi la mancanza di un accordo con le

cliniche private”.

Per Bori e Bettarelli “al di là dell’auspicabile cambio di passo,

annunciato in conferenza stampa dall’assessore regionale alla Sanità Luca

Coletto quasi due settimane fa e mai arrivato, i numeri sui tamponi rimangono ancora troppo bassi e, paradossalmente, anche in sensibile calo, come dimostrano i 215 tamponi realizzati nella giornata di ieri. Nonostante lo sforzo impagabile degli operatori e delle strutture mediche impegnate a tale scopo, a cui va la nostra gratitudine e i nostri ringraziamenti, il sistema

continua a evidenziare criticità e ritardi. Ugualmente rivolgiamo un appello a tutti i privati che dispongono di Kit Covid a renderli disponibili e

fruibili nell’ambito di un programma di salute pubblica concordato con la

Regione, senza escludere il ricorso a processi di approvvigionamento della

Protezione Civile”.

“Crediamo dunque necessario e non più rinviabile – aggiungono – applicare

i test sierologici alle categorie più esposte, a partire da tutti gli

operatori sanitari, compresi i medici di medicina generale e i pediatri di

libera scelta, insieme a chi opera nell’ambito delle forze dell’ordine,

nelle carceri, nelle farmacie e sui volontari impegnati nell’emergenza,

oltre che a quanti assistono gli anziani e le persone più fragili nelle case

di cura o nelle residenze protette”.

Tommaso Bori e Michele Bettarelli concludono rilevando che “per il resto

della popolazione è bene condizionare i test alla richiesta dei pediatri

(nel caso dei bambini) e medici di famiglia. In presenta di risultati

positivi sarebbe così possibile attivare le misure restrittive di quarantena

in attesa della conferma tramite tampone. Ci auguriamo pertanto che,

nell’ambito dell’imminente riunione regionale in cui verrà affrontato il

tema del coinvolgimento del comparto sanitario privato ai fini

dell’emergenza Codiv-19, si arrivi a definire puntualmente anche un nuovo

rapporto con i laboratori d’analisi attrezzati e con i centri di

diagnostica, attraverso nuove regole e nuove procedure convenzionali”.

