WiFi a portata di tutti, l’iniziativa degli educatori del Centro Bangherang

WiFi a disposizione di tutti. È questa l’idea lanciata dagli educatori del Centro “Bangherang”, servizio del Comune di Umbertide gestito dalla Cooperativa Asad. In questo periodo in cui tutto è virtuale ci possono essere famiglie che non hanno la rete WiFi e faticano a portare avanti le attività con i Giga a disposizione. O semplicemente ci sono famiglie numerose, che hanno la necessità di collegare contemporaneamente 3/4 dispositivi.Abbiamo pensato che condividere la nostra rete WiFi con i vicini potesse essere un piccolo aiuto. Ieri mattina abbiamo allora lasciato una lettera nella loro cassetta della posta. Speriamo di essere stati utili e lanciamo la proposta a tutti i privati, i negozi, gli uffici del territorio…chiunque abbia la possibilità di condividere con i vicini di casa la propria rete WiFi, abbonamenti o Giga.Distanti ma uniti, anche dalla stessa WiFi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati