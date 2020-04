Escavatore prende fuoco in un bosco a Monterchi. Vigili del fuoco ed elicottero, per domare l’incedio

Un mezzo agricolo, per la precisione un escavatore, ha preso fuoco ieri pomeriggio 4 aprile 2020, in un bosco, in località la Muccia nel comune di Monterchi, mentre stava eseguendo lavori di ripulitura di alberi e arbusti appena tagliati. Sul posto, oltre l’unita di volontari dei Vigili del fuoco di Sansepolcro, volontari AIB della Regione Toscana anche un elicottero, visto il luogo, impervio, per la folta vegetazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati