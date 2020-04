Covid-19, Galmacci (Lega Umbertide) plaude amministrazione comunale

La Lega di Umbertide con il suo segretario Vittorio Galmacci plaude al lavoro dell’amministrazione comunale. “Da settimane sindaco, assessori e maggioranza stanno lavorando alacremente per far fronte all’emergenza Covid-19 e garantire a tutti i cittadini di Umbertide servizi essenziali, giuste informazioni e soprattutto massima sicurezza. Come segretario e a nome di tutto il gruppo Lega intendo ringraziare, dunque, l’intera amministrazione per l’impegno profuso e le numerose iniziative messe in campo come ad esempio la spesa a domicilio per le persone bisognose o un numero verde per un servizio di ascolto, giusto per citarne alcune. Impegno, dedizione e senso civico dimostrato dai fatti che sembrano turbare l’opposizione la quale ormai da tempo, per non dire da sempre, è in preda a critiche mediatiche spicciole e di poco conto, la cui unica finalità è quella di attirare qualche like. Anche in questo caso – spiega Galmacci – in un momento storico particolare, in cui occorrerebbe fare squadra e pensare solo al benessere dei nostri concittadini, l’irruenza e l’arroganza della minoranza appaiono non solo fuori luogo, ma pure nocive. L’asse Sindaco – Regione funziona, così come quello con il nostro Segretario Federale Matteo Salvini che ha recentemente chiamato il primo cittadino per recepirne le istanze. Basta usare i cittadini e gettarli in mezzo a notizie faziose e non veritiere come ad esempio quella della chiusura definitiva dell’Rsa: adesso – conclude Galmacci – dobbiamo solo pensare ad uscire dall’emergenza e varare un piano di rilancio per l’economia locale. Tutto il resto è a parer mio secondario, strumentale e pure di cattivo gusto”

