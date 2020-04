Comunicati dalla Usl Umbria 1 due nuovi casi di positività al Covid-19 nel Comune di Umbertide

Nel pomeriggio di sabato 5 aprile il Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 ha ufficializzato la positività al virus Covid-19 di altre due persone residenti nel nostro Comune – afferma il sindaco Luca Carizia – I due nuovi positivi, ora in isolamento domiciliare, si trovavano in sorveglianza sanitaria facendo parte di un nucleo familiare dove già esisteva un caso di positività. Alla data di oggi sono 23 gli umbertidesi positivi al Covid-19: quattro di loro si trovano in strutture sanitarie e diciannove sono sottoposti a isolamento domiciliare (due sono domiciliati in altri territori comunali). A tutti loro vanno gli auguri di buona guarigione e l’abbraccio di tutta la nostra comunità”.

