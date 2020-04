Scomparsa madre sindaco Luciano Bacchetta – il cordoglio del PSI tifernate, delegazione Giunta, Gruppo Consiliare e dell’Onorevole Riccardo Nencini

“All’amico Luciano, al compagno di partito, al sindaco di Città di Castello, ai fratelli Roberto e Luca, vogliamo esprimere le più sentite condoglianze per la scomparsa dell’amata mamma Dina. Nella consapevolezza che ogni parola, ogni frase e pur sentite manifestazioni di vicinanza potranno mai mitigare il dolore che si prova in questi momenti che la vita riserva ad ognuno di noi vogliamo comunque ribadire affetto e cordoglio a Luciano, ai fratelli e alla famiglia. Forza Luciano ti vogliamo bene.” E’ quanto dichiarato dal Segretario del Psi tifernate, Marco Mearelli a nome di tutte le componenti del partito, della delegazione Psi di giunta, gli assessori Massetti e Carletti e del gruppo consiliare (Morani, Masciarri, Croci, Calagreti, Schiattelli e Bartolini) in riferimento alla notizia della scomparsa della signora, Dina Ciribilli, madre del sindaco, Luciano Bacchetta. Al cordoglio del Psi tifernate si unisce anche il senatore, Riccardo Nencini, già segretario nazionale del partito: “con un abbraccio davvero stretto Luciano. Ma questo dolore ti renderà solo più forte”, ha scritto Nencini in un messaggio inviato al sindaco.

