Scomparsa madre Bacchetta, il cordoglio di Mons Cancian

“Esprimo le mie più vive condoglianze al sindaco Luciano Bacchetta e ai fratelli Roberto e Luca, per la morte della loro mamma Dina. L’ho conosciuta specialmente in questi ultimi anni di dura sofferenza portata con dignità e fede. Come quelli che l’hanno conosciuta, ho apprezzato la sua testimonianza esemplare di donna, lavoratrice, moglie, mamma e nonna. È stata vicina alla comunità civile e cristiana in modo discreto, positivo e sofferto, dando il suo contributo. La ringraziamo, chiedendo al Signore l’eterna gioia del Paradiso. Condoglianze anche ai suoi cari nipoti.” E’ quanto dichiarato dal Vescovo di Città di Castello, Monsignor, Domenico Cancian, in riferimento alla notizia della scomparsa della signora, Dina Ciribilli, madre del sindaco, Luciano Bacchetta.

