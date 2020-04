Scomparsa Dina Ciribilli: Secondi (vice sindaco Città di Castello) “cordoglio personale , della Giunta, del Consiglio e di tutto l’Ente”

La notte scorsa è scomparsa all’età di 90 anni, Dina Ciribilli, madre del sindaco Luciano Bacchetta. Nel comunicare la triste notizia, il vice-sindaco, Luca Secondi, esprime cordoglio e vicinanza al sindaco, a nome di tutta la giunta, consiglio comunale ed ente, “per la perdita dell’amata mamma tra l’altro in un momento particolare per tutta la cittadinanza e il paese”. “Caro Luciano, fatichiamo a trovare le parole per manifestarti il nostro affetto e cordoglio per questo grave lutto che ha colpito al cuore la tua famiglia”. “A te, ai tuoi fratelli, Roberto e Luca, ai familiari e parenti estendiamo le più sentite condoglianze e vicinanza”, ha concluso, il vice-sindaco, Luca Secondi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati