I giornalisti di Città di Castello, dell’Altotevere Umbro e della Valtiberina Toscana, vicini a Bacchetta per la scomparsa della madre

I giornalisti di Città di Castello, altotevere umbro e toscano esprimono cordoglio e vicinanza al sindaco Luciano Bacchetta per la scomparsa della madre Dina Ciribilli. I rappresentanti della stampa a tutti i livelli e gli operatori di informazione inviano al sindaco Bacchetta e alla sua famiglia le più sentite condoglianze per la perdita dell’amata madre, tra l’altro come “raffigurata in bellissime foto in bianco e nero negli anni ‘50 al lavoro presso la Fattoria Autonoma Tabacchi, simbolica espressione di una generazione di grandi donne, mamme, mogli e cittadine fortemente radicate nella comunità locale, custodi di secolari tradizioni ed ispirate da un senso di grande appartenenza alla propria realtà cittadina”.

