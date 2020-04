Ha essa Comunicati dalla Usl Umbria 1 altri due casi di positività al Covid-19 nel Comune di Umbertide

“Nel tardo pomeriggio di oggi il Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 ha dato comunicazione di due nuove persone residenti nel Comune di Umbertide positive al Covid-19 – a darne notizia è il sindaco Luca Carizia – I soggetti, che si trovano in isolamento domiciliare, erano sottoposti a sorveglianza sanitaria e all’interno dei loro nuclei familiari erano già presenti casi di positività. Attualmente i residenti nel Comune di Umbertide positivi al Coronavirus sono 21: quattro persone sono ricoverate in strutture sanitarie e diciassette sono in isolamento domiciliare. Di questi ultimi, due sono domiciliati in territori comunali diversi dal nostro. Rinnovo l’appello di limitare i contatti il più possibile, di evitare qualsiasi forma di assembramento e di uscire di casa solo per effettive urgenze”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati