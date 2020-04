Covid 19: settantacinquenne multato dalla Polizia Municipale mentre passeggiava in via delle Terme

Oggi pomeriggio una pattuglia della Polizia municipale di Città di Castello, durante i controlli relativi alle disposizioni governative per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19 disposti dalla Questura di Perugia, ha fermato in Viale Leopoldo Franchetti un uomo di 75 anni residente a Città di mentre stava transitando più volte nelle strade limitrofe al centro storico della città. La persona in questione non e’ stata in grado di fornire agli agenti della Polizia municipale adeguate giustificazioni in merito ai suoi spostamenti e pertanto gli e’ stata contestata la violazione dell’art. 4 c. 1 del DL n. 19/2020 che prevede una sanzione amministrativa pari a 533,33 euro.

Nei giorni scorsi e’ stata contestata la stessa violazione ad una donna che passeggiava in Via delle Terme.

