Covid 19: Cornioli “Pacchi spesa, nessuno verrà lasciato solo”

Più equità e riservatezza. Sono questi i due principi che ci hanno spinto ad utilizzare i fondi del Governo per le famiglie in difficoltà sotto forma di “pacco spesa settimanale”.

Più equità: perché il pacco spesa è uguale per tutti e va a coprire le necessità primarie di ogni famiglia. Avrà cadenza settimanale, non è un aiuto una tantum.

La riservatezza: alle persone che vorranno venire a ritirare il pacco comunale settimanale, su appuntamento orario, presso il Centro sarà garantita il massimo della privacy con un percorso dedicato a loro. Altrimenti sarà consegnato.

La modalità scelta dalla nostra amministrazione va, quindi, incontro alla massima privacy e mette i cittadini nelle condizioni di chiedere aiuto, anche se questa cosa potrebbe creare un grande disagio emotivo. Questa scelta è condivisa anche dal nostro responsabile dei Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni e dal responsabile della Caritas locale. Solo Comuni della nostra dimensione potevano realizzarla: quelli piccoli non hanno le strutture organizzative e per quelli grandi era sicuramente ingestibile. Inoltre c’è un importante moltiplicatore di valore, grazie alle imprese e alle associazioni che donano prodotti e con la possibilità di acquisto a prezzi di ingrosso o di fabbrica.

La consegna dei pacchi spesa settimanale è già iniziata, proseguirà con le nuove domande e abbiamo garantito che continuerà per mesi. Molte famiglie hanno già ringraziato per questa iniziativa, segno che è stata apprezzata. E’ un momento di grande solidarietà che coinvolge tutta la nostra comunità. Ne dobbiamo essere felici tutti.

Come amministrazione, tra l’altro, abbiamo pubblicato un avviso per le aziende del territorio che vogliano essere fornitori dei prodotti di prima necessità da inserire nei pacchi. Questo è ossigeno, quindi, anche per loro.

In questa azione di sostegno alle famiglie, l’amministrazione comunale, che ha organizzato e finanziato questo Centro Distribuzione Alimentare, è supportata in modo qualificato dai volontari della Caritas, con la loro grande esperienza. Il braccio operativo della consegna è affidato alla Croce Rossa, alla Misericordia e al Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Come Sindaco ci tengo a ringraziare, a nome di tutti:

– gli imprenditori che hanno messo a disposizione servizi e donato prodotti,

– i volontari di Caritas, Croce Rossa Italiana, Misericordia e Protezione Civile Comunale.

– i cittadini che hanno fatto donazioni al Comune o che le vorranno fare nel Conto Corrente intestato a Comune di Sansepolcro Banca MPS

Iban IT24D 01030 71611 0000 6339 8694

Questo modello che abbiamo creato sarà uno dei lasciti di questa emergenza, accompagnerà chi è in difficoltà fino a che ne avrà necessità.

Questo è quello che la tua comunità ti garantisce: nessuna famiglia sarà lasciata sola.

Vi ricordo che il modulo per la richiesta è on line, insieme a tutte le informazioni.

Un invito a tutti quelli che sono in difficoltà anche temporanea: contattateci e troveremo la soluzione.

Siamo una grande e forte comunità.

