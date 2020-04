Secondi (ass.re sicurezza) “opera forze dell’ordine encomiabile, tante le iniziative di solidarietà”

“Un grazie per la dedizione e la professionalità con cui il corpo di Polizia Municipale e le forze dell’ordine stanno gestendo questo periodo di grande emergenza. Commosso dalla partecipazione solidale, di cittadini e associazioni, che stanno raccogliendo fondi in favore di enti e persone in difficoltà. Prosegue l’iniziativa portata avanti da “i fiori di lilla” dal titolo #iorestoacasa. Invito tutti i bambini ad inviarci una foto con il loro disegno, al termine del concorso, premieremo l’opera più bella”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati