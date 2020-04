Prorogate fino al 13 aprile la sospensione dei mercati settimanali e di spettacoli viaggianti e la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali

Nella giornata odierna il sindaco Luca Carizia ha firmato una ordinanza sindacale con cui vengono prorogate fino al 13 aprile alcune misure prese precedentemente per contenere il contagio epidemiologico da virus Covid-19.

Restano sospesi i mercati settimanali e le autorizzazioni allo svolgimento di spettacoli viaggianti e i cimiteri comunali rimarranno chiusi al pubblico fino alla data sopra riportata.

Come stabilito dell’ordinanza precedente sarà garantita, comunque, l’erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione, delle salme e delle ceneri in base alle ordinarie disposizioni, ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un limitato numero di familiari.

