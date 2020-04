Nascite record a Piosina: 43 nuovi nati negli ultimi 5 anni, 3 in poco meno di 10 giorni

Nascite record a Piosina: la gioia del parroco Don Giorgio Mariotti che in questo arrivo di “cicogne” da guinness dei primati intravede una luce di speranza in un momento difficile che l’Italia sta attraversando. In poco meno di dieci giorni sono venuti alla luce tre nuovi “cittadini” tifernati, due femminucce, Serena e Mia ed un maschietto, Achille. Fiocchi rosa ed azzurri a ripetizione che non sono certo passati inosservati nella comunità di Piosina alla periferia della zona industriale di Città di Castello. “Cari amici, in questo tempo un po’ particolare per non dire “strano”, tante notizie non sempre belle ci arrivano a casa. Quello che sentiamo e vediamo di tante persone che operano il bene, tuttavia ci da tanto conforto e tanta speranza. Ci sono però altre notizie che ancora di più ci fanno vedere la vita con occhi diversi, sereni, belli, con visi sorridenti e luminosi. Sono della vita che nasce! Si, Dio non ci ha abbandonato.” E’ quanto dichiarato dal parroco di Astucci-Cagnano-Lerchi-Piosina, Don Giorgio Mariotti, in un breve messaggio ai fedeli e parrocchiani in questi giorni di Coronavirus. “Proprio in queste settimane – prosegue con soddisfazione Don Giorgio – sono nate due bambine, Serena, Mia ed un bambino Achille, nella parrocchia di Piosina. Ecco che la vita continua, Dio ci ha mandato la sua “fotografia”. “Vorrei mettere in risalto anche il fatto che proprio a Piosina negli ultimi cinque anni sono nati 43 bambini. Questo comporta una percentuale molto alta rispetto alla percentuale media in Italia. Percentuale che se venisse applicata all’Italia sarebbe di 750 mila nascita in un anno e che invece sappiamo scendere, purtroppo, a 435 mila nell’anno passato. Siamo dunque doppiamente pieni di gioia e speranza perché siamo nati per non morire più, questo la fede ci dice e quindi più saremo e più festa sarà in cielo”, ha concluso Don Giorgio Mariotti che vuole condividere questi lieti eventi con Laura, Matteo, Sara, Massimiliano, Serena e Andrea i genitori dei tre nuovi arrivati.

