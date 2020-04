L’Amministrazione Comunale risponde sui servizi sanitari nel Comune di Umbertide

L’attenzione dell’Amministrazione Comunale è sempre stata alta nei confronti dei servizi sanitari del nostro nosocomio. A maggior ragione lo è in questa situazione emergenziale che ci vede coinvolti. Proprio questa gravissima emergenza, ci impone di dedicare tutte le energie possibili all’assistenza della popolazione in tutti i suoi aspetti, quali quello sanitario, sociale, psicologico e logistico. Certamente passata la fase emergenziale sarà nostra cura confrontarci nelle scelte sanitarie della Usl Umbria 1 per mantenere l’alta efficienza dei servizi sanitari ed in tal senso abbiamo già avuto le dovute rassicurazioni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati