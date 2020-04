La famiglia Inghirami dona 500 mascherine al comune, il ringraziamento del sindaco anche a chi dona in forma anonima

Questa mattina abbiamo ricevuto le prime 500 mascherine donate dalla ditta Ingram e realizzate nello stabilimento di San Giustino. Ringraziamo la Famiglia Inghirami per la vicinanza alla comunità Sangiustinese. Le mascherine, sono un presidio importante per coprirsi quanto meno naso e bocca ogni volta che dobbiamo recarci fuori dalle nostre abitazioni per le necessità irrimandabili. Le mascherine saranno distribuite dalla Protezione Civile di San Giustino agli esercizi commerciali ancora aperti che ne potranno fare dono a tutti i cittadini. Colgo l’occasione per ringraziare anche la ditta Kemon che ci ha fornito gratuitamente il detergente disinfettante per le mani. Anche questo presidio è molto importante come precauzione per contenere la diffusione del virus. Inoltre ringrazio anche tutte le imprese che nell’anonimato sono vicine all’ospedale di Città di Castello con dominazioni in denaro.

