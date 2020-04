“InFormaBimbi” partle l’iniziativa promossa dall’asilo “Gattonando” di Pistrino.

Per restare in contatto con i bambini e i genitori all’indomani della chiusura della struttura gli operatori dell’asilo hanno promosso una pagina Facebook e il canale YouTube “InFormaBimbi”, dove sono a disposizione e fruibili liberamente da tutti video, audiolibri, fiabe parlate realizzate sia dal personale dell’asilo che dai ragazzi del servizio civile e dagli stessi genitori.

Il fine è quello di garantire la continuità del rapporto con le famiglie fornendo un ausilio ai genitori per realizzare in casa giochi, passatempi e le attività ricreative più varie. L’obiettivo è anche quello di aiutare i bambini a conoscere il problema che stiamo attraversando (cosa è il coronavirus è spiegato per esempio attraverso una fiaba) e a vincere la paura.

Questo è il link del canale you tube:

questa la pagina fb:

