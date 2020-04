Incendio a Cerbara: intervento congiunto Polizia Municipale e Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’abitazione

In data odierna, personale del Comando del Corpo di Polizia Municipale coordinata dal Comandante Joselito Orlando, è intervenuto nei pressi della frazione di Cerbara, dove veniva segnalato un incendio in una abitazione. Congiuntamente ai vigili del fuoco del distaccamento tifernate i vigili hanno collaborato alla messa in sicurezza della situazione. La struttura e’ stata dichiarata dai vigili del fuoco inagibile: sul posto sono intervenuti anche tecnici ed operai comunali. Illeso l’occupante dell’abitazione.

