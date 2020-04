Compostiere, prorogati i termini per iscriversi all’albo comunale. Il progetto adesso comprende anche le concimaie ad uso domestico

Due novità in materia di compostiere a Sansepolcro. La prima è che è stata prorogata a venerdì 24 aprile la possibilità per i cittadini di iscriversi all’albo dei compostori volontari. Come indicato dal Regolamento Comunale, a loro sarà applicata una riduzione del 10% sulla parte fissa e variabile della tariffa rifiuti a partire da quest’anno. Inoltre l’attività di compostaggio domestico consente una più corretta gestione dei rifiuti e un minor carico per lo smaltimento in discarica.

La seconda novità è che nel progetto sono inserite anche le concimaie. Per poter includere nel progetto tutti coloro che utilizzano questo canale di smaltimento, è stato predisposto e pubblicato un nuovo modello di dichiarazione che permette di spuntare questa opzione specifica, purché ovviamente, sia unicamente per uso domestico. Il modello è scaricabile sia dal sito del Comune che alle Proloco

“Visto il momento di difficoltà generale, abbiamo preferito prorogare i termini per dare a più cittadini possibili l’opportunità di aderire – spiega l’assessore Marconcini – Se la domanda viene inviata per mail, ci raccomandiamo che sia allegata anche una copia del documento di identità”

La mail a cui scrivere è: protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it mettendo nell’oggetto: “Compostiere per sgravio TARI” fornendo i seguenti dati: nome e cognome dell’iscritto a ruolo Tari; indirizzo di residenza e dell’ubicazione della compostiera; numero di telefono; volume della compostiera litri e/o metri cubi (specificare se calcolato o ricavato dalla scheda tecnica o riportato sulla compostiera stessa).

“Concludo ringraziando le Pro Loco di Santa Fiora, Gricignano, Gragnano, Cisa, Trebbio che ci stanno dando un grande aiuto” dice Marconcini.

La campagna informativa e la Guida al compostaggio domestico sono realizzati in sinergia da Comune di Sansepolcro e Sei Toscana.

Per informazioni, telefonare a:

Urp: 0575 732687 – 0575 732688

Ufficio Ambiente: 0575 732289 – 0575 732274

